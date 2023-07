Speciale difesa: Diehl, fatturato settore difesa aumentato a 810 milioni di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la tecnologia tedesco Diehl ha registrato per il settore difesa un aumento del fatturato dai 660 milioni di euro del 2021 agli 810 del 2022. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tale incremento è dovuto anche alla guerra che la Russia ha mosso contro l'Ucraina. In particolare, la Germania ha fornito all'ex repubblica sovietica due sistemi per la difesa aerea Iris-T prodotti da Diehl e intende acquisirne sei esemplari per le proprie Forze armate (Bundeswehr). Come conglomerato, l'azienda ha sperimentato nello scorso anno un'espansione del fatturato del 10,7 per cento rispetto al 2021 a 3,5 miliardi euro. L'utile prima delle imposte e degli interessi ha raggiunto i 166,5 milioni di euro, con il risultato finale pari a un avanzo di di 64,5 milioni di euro dopo una perdita di 84,5 milioni di euro nel 2021. (Geb)