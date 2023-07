Speciale difesa: la Lega Araba condanna incursione Forze di difesa israeliane a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega araba ha condannato l'escalation di violenza nei Territori palestinesi in seguito all'incursione delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Jenin, in Cisgiordania, e nel campo profughi. Lo ha reso noto un comunicato stampa della Lega araba, secondo cui il governo israeliano è “pienamente responsabile di quest’aggressione e questi crimini”, descrivendoli come “crimini di guerra e violazioni di statuti, leggi e risoluzioni di legittimità internazionale”. Secondo il comunicato, quest’incursione va a minare “gli sforzi” e le “speranze di pace nella regione e a livello internazionale". La Lega araba ha sottolineato le “ripercussioni estremamente pericolose” di questi episodi di violenza “sulla sicurezza e stabilità in Palestina e nella regione”, invitando la comunità internazionale ad “assumersi le proprie responsabilità per fermare immediatamente l'aggressione israeliana e fornire protezione al popolo palestinese". (Cae)