Speciale difesa: Cisgiordania, sale a 10 il bilancio dei palestinesi morti in operazione israeliana a Jenin

- Sale a dieci il bilancio di palestinesi morti nell’incursione avviata all’alba delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Jenin, in Cisgiordania, e nel campo profughi. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Jerusalem Post". Il ministero della Sanità palestinese ha riferito che il numero di feriti è di almeno 50 persone, dieci delle quali in modo grave. In un'operazione congiunta delle Idf, dello Shin Bet (il servizio di sicurezza interna) e della polizia di frontiera, sono stati localizzati due laboratori di esplosivi nel campo profughi di Jenin, contenenti centinaia di esplosivi pronti all'uso e un manuale di istruzioni per la preparazione di ulteriori ordigni. Le forze di terra delle Idf hanno anche confiscato radio e attrezzature militari. (Res)