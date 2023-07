Speciale difesa: sottosegretario Perego, grande potenziale per intensificare relazioni tra Italia e Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un "grande potenziale" per intensificare le relazioni tra Italia e Vietnam nel settore della difesa con l'obiettivo di ottenere mutui benefici. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago nel suo intervento al quarto Defence and policy dialogue (Dpd) al termine del secondo gruppo di lavoro sulla cooperazione di difesa nell'ambito del partenariato strategico tra Italia e Vietnam. Dopo un indirizzo di saluto, si legge in un comunicato, il sottosegretario ha evidenziato l’importanza delle relazioni tra i due Stati, lunga 50 anni. “La regione indo-pacifica”, ha affermato Perego nel suo intervento, “conta le economie in più rapida crescita a livello mondiale e rappresenta il 62 % del PIL mondiale; è la seconda destinazione delle esportazioni UE e ospita quattro dei dieci principali partner commerciali dell'Ue. E’ pertanto di interesse nazionale, e si ha tutto l'interesse a che l'architettura regionale resti aperta e basata su regole”. “C’è un grande potenziale per intensificare le relazioni Italia–Vietnam nel settore difesa con l’obiettivo di ottenere mutui benefici”, ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Difesa nella parte finale del suo intervento. “Dopo la pandemia e in questa situazione geo strategica complessa generata dal conflitto russo–ucraino dobbiamo tutti rimanere concentrati sulla creazione di condizioni per una ripresa socioeconomica globale, inclusiva e sostenibile in tutti i settori”. Gli obiettivi del Dpd sono quelli di rafforzare la cooperazione in ambito difesa, promuovere le capacità dell’industria italiana nel settore della Difesa e creare collegamenti tra le industrie per la difesa italiane e i decisori vietnamiti. (Com)