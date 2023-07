Speciale difesa: Aspmi denuncia reiterate sanzioni amministrative ai militari sui treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal secondo dopoguerra in Italia si era creata una positiva consuetudine che garantiva ai militari in divisa l’esonero dal pagamento del biglietto sui treni, poiché la loro presenza rappresentava un deterrente per chi attentava alla sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante. L’Associazione sindacati professionisti militari (Aspmi) in una dura nota pubblicata sul sito internet della sigla, denuncia il reiterarsi delle sanzioni amministrative nei confronti dei militari che utilizzano i treni regionali di Trenitalia, garantendo, di fatto, la sicurezza nazionale dei convogli. Alla luce di tale paradossale situazione, si chiede all’attuale governo in carica di affrontare definitivamente la problematica aprendo un tavolo di confronto con la Società Trenitalia al fine di attuare, valorizzare e riempire di contenuti l’art.19 della Legge 183 del 2010 che è quello della Specificità Militare e in questo caso affrontando uno dei punti fondamentali, il Welfare per i Militari Italiani. (Res)