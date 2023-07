Turismo: località del Lazio e Piemonte nella top ten mete di gite scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo tre anni di limitazioni dovuti all'epidemia di Covid-19, il turismo scolastico registra una piena ripresa. Nell'anno scolastico 2022/23 docenti e alunni sono tornati a viaggiare a pieno ritmo, recuperando - e persino superando - i livelli pre-pandemici. A svelarlo è l'indagine "La ripresa del turismo scolastico. Dati e andamento del primo anno post pandemia" edizione 2023 svolta da Didatour, piattaforma online del Gruppo La Fabbrica dedicata alla scuola che da settembre si arricchirà anche di contenuti e approfondimenti di supporto alla didattica, che ha coinvolto più di 1.000 insegnanti di tutto il territorio nazionale di ogni ordine e grado, che solitamente organizzano e/o partecipano a viaggi di istruzione o uscite didattiche[1]. Dall'indagine realizzata in collaborazione con il centro studi de La Fabbrica e presentata durante il webinar "La ripresa del turismo scolastico. I dati del primo anno post pandemia, emerge infatti che durante l'anno scolastico 2022/23, quasi il 100 per cento dei docenti (contro il 72 per cento dell'a.s. 2021/22) ha svolto un viaggio o un'uscita didattica. Un dato non solo in netta risalita rispetto a quello registrato durante l'anno scolastico precedente, ma addirittura superiore rispetto ai periodi pre-covid, in cui la percentuale era circa dell'80 per cento. Rispetto al periodo pre-covid aumenta anche la propensione ai viaggi di più giorni, soprattutto per le scuole primarie: se nel 2019/20 solo un 8 per cento aveva pianificato gite con pernottamento (poi disdette a causa dello scoppio della pandemia), nel 2022/23 la percentuale dei docenti delle primarie che ha svolto effettivamente viaggi di istruzione con almeno un pernottamento, sale inaspettatamente al 30 per cento. L'indagine inoltre approfondisce diversi aspetti delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, oltre a illustrare le prospettive del turismo scolastico per l'anno 2023/24 (più in basso i risultati principali della survey). (segue) (Com)