Turismo: località del Lazio e Piemonte nella top ten mete di gite scolastiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di destagionalizzazione quindi è ancora lento, anche se è interessante notare che il 20 per cento dei docenti intervistati ha preferito gite in giornata in periodi di bassa stagione. Per i viaggi di più giorni ci si affida principalmente alle agenzie, soprattutto nelle scuole del Centro e del Sud. Nella stragrande maggioranza dei casi, i docenti si rivolgono alle agenzie per le gite con pernottamento, soprattutto per comprare l'intero pacchetto. Una tendenza che si riscontra maggiormente nelle secondarie di secondo grado (il 75 per cento dei docenti intervistati si è affidato a un'agenzia per l'organizzazione completa) e nelle scuole di ogni ordine e grado del Centro (73 per cento) e del Sud (69 per cento). Il 76 per cento ritiene che i viaggi del prossimo anno scolastico si svolgeranno tra marzo e maggio 2024. Le loro scelte su meta e tipologia di viaggio si baseranno su diversi fattori quali il prezzo, la pertinenza del viaggio con i programmi ministeriali, la sicurezza, la facilità nel raggiungere la destinazione, l'accessibilità per studenti con disabilità, la possibilità di svago, i materiali di approfondimento post visita. Il 62 per cento dei docenti intervistati dichiara che il consiglio di classe discuterà delle prossime destinazioni scolastiche tra settembre e novembre (il 17 per cento tra dicembre e febbraio). Uscite didattiche e viaggi di istruzione: la valutazione dei docenti. Riguardo ai servizi strettamente legati all'esperienza didattica, i docenti raccontano di aver gradito le attività di associazioni di guide e, in generale, le visite e i laboratori offerti dai musei. È stato considerato molto positivamente anche il tempo libero trascorso con i ragazzi: da tanto mancavano momenti di aggregazione e condivisione al di là delle esperienze didattiche organizzate fuori degli istituti. Rispetto alla relazione con le agenzie di viaggio, emerge che, da parte delle scuole, c'è stata sia difficoltà nel reperirne di specializzate nel turismo didattico, sia nell'ottenere un supporto nell'organizzazione dell'uscita, anche a causa di richieste specifiche effettuate troppo sotto data. (Com)