Iran: vertice Sco, Modi accoglie nuovo Paese membro, “felice che si unisca alla famiglia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, in qualità di presidente di turno dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), ha accolto l’Iran come nuovo Paese membro. “Sono felice che oggi l’Iran si unisca alla famiglia Sco”, ha dichiarato il premier indiano, congratulandosi col presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e col suo popolo. “Accogliamo inoltre con favore la firma da parte della Bielorussia del memorandum sugli obblighi dell’adesione alla Sco”, ha aggiunto Modi parlando al vertice dei leader dell’Organizzazione, convocato in modalità virtuale. “L’interesse di altri Paesi ad aderire oggi alla Sco è una testimonianza dell’importanza di questa organizzazione”, ha sottolineato il leader di Nuova Delhi. “In questo processo, è essenziale che la Sco mantenga la sua attenzione primaria agli interessi e alle aspirazioni dei Paesi dell'Asia centrale”, ha avvertito. Modi, infine, ha sottolineato che con l’adesione dell’Iran alla SCO, si potrà lavorare per massimizzare l’utilizzo del porto di Chabahar e sfruttare pienamente le potenzialità del Corridoio di trasporto internazionale nord-sud. (Inn)