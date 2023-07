Salario minimo: Fratoianni (Avs), nessuna sorpresa per il no della destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi sorprendono affatto le reazioni negative di Meloni e dei suoi ministri sulla proposta delle opposizioni di salario minimo. Sono il segno di cosa abbia in testa questa destra, attenta solo agli interessi delle imprese e disattenta ai diritti dei lavoratori. D'altronde hanno cancellato il reddito di cittadinanza. Fanno finta di non vedere le esigenze del Paese reale. Così come non stupisce Renzi: è quello del Jobs act, è evidente che faccia fatica a pensare che questa proposta sia giusta". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra, nel giorno in cui viene depositata la proposta di legge sul salario minimo a Montecitorio. "Anche se la destra continuerà a dire no - ha proseguito il leader di Si - si deve insistere su questa proposta perché interessa a milioni e milioni di italiani. Di questa proposta non ne hanno bisogno le opposizioni, ma tutti coloro che, pur avendo un regolare contratto - ha concluso Fratoianni - vivono in condizioni disperate e di povertà, con uno stipendio al di sotto della soglia di decenza". (Rin)