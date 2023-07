Maltempo: Bonaccini, grazie a Regione Abruzzo per due milioni destinati a ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha ringraziato la Regione Abruzzo e il presidente Marsilio dopo la predisposizione da parte della Giunta regionale abruzzese di un disegno di legge per lo stanziamento di due milioni di euro per la ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna. “La loro decisione di voler destinare due milioni di euro alla ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione, anche per ricambiare la solidarietà ricevuta dall’Emilia-Romagna dopo il terremoto che li colpì nel 2009 – ha detto Bonaccini –, dimostra ancora una volta la forza dei territori e delle comunità locali, la volontà di aiutarsi quando serve, al di là di ogni colore politico. Nella consapevolezza che da eventi così drammatici si esca solamente insieme. Di nuovo grazie, quindi, alla Regione Abruzzo e agli abruzzesi”. L'Abruzzo, così come numerose Regioni, nei giorni successivi all'alluvione aveva mandato operatori, volontari e mezzi per la gestione della prima emergenza. Nel frattempo, resta aperta la campagna di raccolta fondi avviata dalla Regione, “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”: si susseguono le donazioni, fra le quali oltre 60 mila euro dall’Agenzie delle Entrate-Riscossione, fondi raccolti fra i dipendenti; 200 mila euro dal Gruppo ceramico Marazzi, e 30 mila euro dal Gruppo Fisher di Padova, in occasione del 60mo anniversario di Fischer Italia. (Com)