Regno Unito: isole Orkney potrebbero lasciare il Paese per “governance alternativa” con Norvegia

- Orkney, arcipelago al largo della costa settentrionale della Scozia, potrebbe lasciare il Regno Unito per diventare un territorio autonomo della Norvegia, dopo che il suo consiglio ha deciso di esplorare "forme alternative di governo". Come riportano i media locali, Orkney prenderà in considerazione la possibilità di modificare il proprio status legale all'interno del Regno Unito nell’ottica di migliorare le sue opportunità economiche. Downing Street ha già chiuso alla possibilità che l'arcipelago possa uscire dal Regno Unito. "Fondamentalmente, siamo più forti come un Regno Unito e non abbiamo intenzione di cambiare questa cosa. Non abbiamo in programma di modificare l'accordo sulla devoluzione", ha dichiarato un portavoce del premier, Rishi Sunak. (Rel)