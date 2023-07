Trasporto aereo: accordo tra Wizz Air e Urbe Aero per futuri piloti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Wizz Air Pathway Programme" si rivolge a candidati con un'età minima di 18 anni, in possesso del diploma di scuola media superiore e dell'idoneità medica di prima classe. Il programma prevede una selezione attitudinale presso la sede di Wizz Air ancor prima dell'iscrizione al corso di volo. Una volta superata la selezione, gli allievi con prestazioni superiori allo standard riceveranno la lettera di intenti prima di iniziare il percorso formativo "Atpl integrato" presso l'Urbe Aero Flight Academy a Roma. Gli allievi entrati nel programma dovranno impegnarsi per raggiungere e mantenere gli standard minimi richiesti e completare con successo il corso per ottenere la licenza. Successivamente, avrà inizio la formazione specifica da parte della compagnia per abilitare i nuovi piloti sul velivolo "Airbus A320neo", inizialmente come primo ufficiale e successivamente come comandante. (segue) (Res)