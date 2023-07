Trasporto aereo: accordo tra Wizz Air e Urbe Aero per futuri piloti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo entusiasti di lanciare questa nuova partnership con Wizz Air, un leader indiscusso nel panorama delle compagnie aeree europee, con la quale abbiamo lavorato intensamente per realizzare questo ambizioso progetto", afferma Lorenzo Mezzadri, accountable manager di Urbe Aero Flight Academy. "La nostra scuola ha investito considerevoli risorse per offrire infrastruttura, tecnologie e flotta di primo livello, garantendo una formazione all'avanguardia che risponda alle sfide del mercato attuale. Inoltre, abbiamo continuato a rafforzare i legami con le principali compagnie aeree per garantire un'opportunità di carriera una volta ottenuta la licenza". (segue) (Res)