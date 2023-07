Trasporto aereo: accordo tra Wizz Air e Urbe Aero per futuri piloti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo lieti di iniziare la partnership con Urbe Aero Flight Academy per la selezione di nuovi piloti in un momento entusiasmante di crescita continua e senza precedenti per Wizz Air", sottolinea Attila Tovari, head of Training di Wizz Air Ato. "Il 'Wizz Air Pathway Programme' offre agli aspiranti piloti formazione e sviluppo di elevata qualità, strumenti all'avanguardia nel settore con il supporto di una scuola di volo esperta e in linea con i nostri standard di formazione. Una volta concluso il training con successo, siamo lieti di offrire l'opportunità di un lavoro sicuro ed eccellenti possibilità di crescita professionale, uno stipendio competitivo ed un pacchetto di premi e benefit". Il "Wizz Air Pathway Programme" sarà presentato ufficialmente in occasione dell'Open Day organizzato da Urbe Aero Flight Academy, che si svolgerà sabato prossimo 8 Luglio (ore 9:30-12:30) presso l'aeroporto di Roma Urbe. (Res)