Camerun: Amnesty denuncia "atrocità dilaganti" nelle regioni anglofone

- L'organizzazione non governativa Amnesty International ha accusato le forze di sicurezza, i separatisti e le milizie etniche di aver commesso "atrocità dilaganti" nelle regioni anglofone del Camerun. In un rapporto, Amnesty descrive le dilaganti violazioni dei diritti umani e altri crimini, tra cui esecuzioni, torture e stupri, commessi in particolare nella regione nord-occidentale, dove testimoni riferiscono di essere stati coinvolti nel fuoco incrociato nei combattimenti tra le forze regolari e le milizie separatiste, denunciando atrocità e detenzioni arbitrarie. Il gruppo per i diritti umani ha anche espresso "profonda preoccupazione" per l'incapacità delle autorità di cooperare efficacemente con le istituzioni internazionali e regionali per i diritti umani, denunciando che le ripetute richieste di missioni conoscitive sono rimaste senza risposta. (segue) (Res)