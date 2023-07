Russia: Putin, la sicurezza globale si sta deteriorando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più differenze geopolitiche appaiono nel mondo e la sicurezza globale si sta deteriorando. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, partecipando al 22mo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), presieduto dal premier dell'India, Narendra Modi. Per il presidente russo, l'organizzazione sta giocando un ruolo sempre più importante nel mantenere la stabilità sulla scena globale. "Ciò è particolarmente significativo nelle condizioni attuali, quando le contraddizioni geopolitiche stanno diventando più acute. Il degrado del sistema di sicurezza internazionale continua", ha detto Putin, aggiungendo che gli Stati membri della Sco aumenteranno la cooperazione nell'ambito di sicurezza. Inoltre, il presidente ha anche affermato che è in corso "una guerra ibrida contro la Russia". "E ora, in effetti, una guerra ibrida viene condotta contro di noi, sanzioni illegittime contro la Russia vengono utilizzate su una scala senza precedenti", ha affermato Putin, sottolineando che il Paese a sua volta "resisterà a pressioni esterne, sanzioni e provocazioni”. (Rum)