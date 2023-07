Montenegro: in autunno a Niksic conferenza regionale su nomadi digitali e coworking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Niksic, in Montenegro, ospiterà in autunno la conferenza regionale dedicata ai nomadi digitali e agli spazi di coworking "Cross border coworking conference" (Cbcc). Lo ha riferito la stampa di Podgorica. La conferenza di tre giorni (9-11 ottobre 2023) è rivolta a nomadi digitali, gestori di coworking, imprenditori e liberi professionisti, così come ai lavoratori del turismo e a tutti i responsabili delle decisioni nella regione dei Balcani che svolgono un ruolo chiave nella creazione di un'offerta attraente per i nomadi digitali. Esperti regionali e mondiali condivideranno le loro esperienze attraverso una serie di conferenze, workshop e tavole rotonde. La conferenza toccherà temi di attualità come la sindrome del burnout, la gestione del tempo, il personal branding e il lavoro a distanza. (Seb)