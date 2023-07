Energia: Pichetto Fratin, entro luglio pronta ipotesi aree idonee per eolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema delle rinnovabili nell’eolico “abbiamo trovato un punto di convergenza con il ministero della Cultura e dell’Agricoltura e ho pronta l’ipotesi delle Aree idonee con un punto di equilibrio e mediazione” che “uscirà a giorni, prima della pausa estiva”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto alla decima edizione dell’Ecoforum 2023, la conferenza nazionale sull’economia circolare, in corso a Roma. “Si produrrà dopo un confronto con le Regioni, che si tradurrà in un decreto di indirizzo delle Regioni che lo dovranno declinare. Voglio chiuderlo con un meccanismo di incentivo per le Regioni” ma “credo che il decreto Aree idonee uscirà a giorni, prima della pausa estiva”, ha spiegato. Dall’Unione europea a breve “dovrebbe arrivarmi anche il Cer mentre difficilmente mi arriverà l’agrovoltaico che ha un decorso un po’ più lungo come termini, ma credo che il grosso di questi interventi riusciremo a chiuderlo per fine luglio”, ha concluso. (Rin)