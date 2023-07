Nigeria: Unicef chiede 4 milioni di servizi igienici l'anno per porre fine a defecazione all'aperto entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria dovrà costruire non meno di 3,9 milioni di servizi igienici all'anno per raggiungere l'obiettivo di porre fine alla pratica della defecazione all'aperto entro il 2025. È quanto dichiarato da Jane Bevan, responsabile per l'acqua, i servizi igienici e l'igiene del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), intervenendo a una conferenza sul tema ospitata ad Abuja. Secondo Bevan, l'attuale realizzazione di servizi igienici nel Paese è compresa tra le 180 e 200 mila strutture all'anno ed è pertanto abbondantemente inadeguata. Secondo la funzionaria, è necessario fare le cose in modo diverso creando domanda di servizi igienici e, in questo senso, il settore privato potrebbe svolgere un ruolo enorme nella sostenibilità e nel rafforzamento dei mercati dei servizi igienico-sanitari nel Paese.(Res)