Imprese: assessora Roma, Casa tecnologie emergenti punto riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa delle tecnologie emergenti è "un punto di riferimento dell'innovazione per la nostra Capitale". Lo ha detto l'assessora allo Sviluppo economico di Roma, Monica Lucarelli, in occasione dell'apertura del "Demo day", l'evento di presentazione dei progetti sviluppati dalle start up in collaborazione con Roma Capitale e i partner economici coinvolti. "Il lavoro sinergico fra Roma Capitale e le startup sta portando a delle sperimentazioni concrete sul territorio che daranno risposte ai bisogni dei cittadini ma soprattutto rappresentano un'opportunità per la nostra città - ha aggiunto Lucarelli -. Il risultato sono questi 5 progetti che, grazie a un percorso di accelerazione e incubazione, le start up hanno sviluppato con tecnologie e soluzioni innovative non solo per Roma Capitale ma anche a supporto dei soggetti che appartengono al nostro ecosistema economico. Un'occasione ad alto valore aggiunto per realtà che spesso, all'interno di un mercato europeo ancora molto frammentato, faticano a crescere pur operando in un settore che, nel contesto mondiale, è in continua evoluzione". (segue) (Rer)