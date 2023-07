Imprese: assessora Roma, Casa tecnologie emergenti punto riferimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel suo primo anno di vita - ha spiegato Lucarelli - la Casa delle tecnologie emergenti ha raggiunto enormi risultati. Diventando davvero la casa di chi vuole fare innovazione. Se guardiamo all'ultimo anno possiamo essere soddisfatti del lavoro fatto e i numeri cominciano a darci ragione: più 200 studenti coinvolti nelle fasi di generazione delle idee, circa 200 persone al mese accedono agli spazi, 12 atartup per il programma di pre-accelerazione, 25 eventi e attività di networking, 20 Iniziative di formazione per l'ecosistema, 6 Pmi per il percorso di trasferimento tecnologico, circa 1.500 follower sulla piattaforma LinkedIn in meno di un anno". (segue) (Rer)