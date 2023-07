Ue: Pichetto Fratin, su imballaggi non condividiamo posizioni ideologiche arretrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la trattativa europea sugli imballaggi “non è possibile condividere posizioni ideologiche che si basano su una conoscenza della realtà che è più arretrata rispetto alla nostra”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto alla decima edizione dell’Ecoforum 2023, la conferenza nazionale sull’economia circolare, in corso a Roma. “In questo caso siamo i primi della classe e stiamo solo dicendo che va bene la valutazione sul riuso, dove possibile, ma non ha senso imporre regole diverse per uniformare e uniformare in basso. Abbiamo - ha spiegato - una gamba produttiva del nostro Paese che è il riciclo, che siamo in grado di andare a insegnare all’estero. Il riciclo dà beneficio nell’occupazione ma dà anche beneficio ambientale e di salute, e non è possibile condividere posizioni ideologiche che si basano su una conoscenza della realtà che è più arretrata rispetto alla nostra”. In sede europea quindi “continuiamo la battaglia - ha concluso - che vuol dire rappresentare gli interessi del proprio Paese”. (Rin)