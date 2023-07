Disabilità: Locatelli, tema risorse centrale, impegno deve essere massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema delle risorse "è un tema centrale. L’impegno deve essere massimo da parte del governo, delle Regioni, degli ambiti territoriali e dei Comuni, perché siamo tutti coinvolti per cercare di dare una dignità, una qualità della vita migliore a tutte le persone, soprattutto alle più fragili". Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nell’Aula della Camera, in risposta ad una interpellanza presentata dal Movimento cinque stelle, indirizzata ai ministri per le Disabilità, della Salute e del Lavoro e delle Politiche sociali, su quali iniziative si intendano adottare affinché gli interventi previsti del Piano nazionale per le non autosufficienze, in un quadro più generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata, non siano condizionati all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). "Il Fondo nazionale per le non autosufficienze è stato incrementato negli ultimi tre anni di circa 150 milioni di euro, in particolare dal 2021 ad oggi", ha continuato Locatelli, secondo cui "il fulcro di tutto sarà, da adesso per il futuro, il progetto di vita, l’integrazione di tutte le attività ed i servizi di cura che è intesa non solo come mere prestazioni, ma come presa in carico ed accompagnamento alla vita adulta della persona". (Rin)