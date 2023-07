Nato: il mandato di Stoltenberg è stato prorogato di un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi della Nato hanno deciso di prorogare il mandato del segretario generale, Jens Stoltenberg, di un altro anno, fino al primo ottobre 2024. Lo ha comunicato l’Alleanza Atlantica. "La decisione verrà avallata dai capi di Stato e di governo della Nato al vertice di Vilnius”, si legge nel comunicato. Gli alleati hanno ringraziato Stoltenberg per la sua leadership e il suo impegno, “critici per preservare l’unità transatlantica dinanzi a sfide alla sicurezza senza precedenti”. “Sono onorato dalla decisione degli alleati della Nato di estendere il mio mandato come segretario generale. Il legame transatlantico tra l’Europa e il Nord America ha garantito libertà e sicurezza per quasi 75 anni. In un mondo più pericoloso la nostra grande Alleanza è più importante che mai”, ha dichiarato Stoltenberg. (Beb)