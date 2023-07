Turismo: ricerca Cna, la Sardegna si conferma leader nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna è stata la destinazione turistica nel Mediterraneo che ha subito la maggiore perdita nell'ultimo triennio in termini di offerta aeroportuale rispetto ad altre regioni concorrenti come le Baleari, la Croazia, Creta, Cipro, la Corsica, la Sicilia e l'Algarve. Nonostante ciò, nonostante gli aumenti dei prezzi degli ultimi anni, l'isola rimane una delle mete più convenienti per i turisti internazionali in termini di costi di viaggio. È quanto emerge dalla simulazione di prenotazione con cui la Cna Sardegna confronta il numero di collegamenti, i prezzi e l'accessibilità delle principali destinazioni vacanziere del sud Europa, al fine di valutare le condizioni con cui l'offerta aeroportuale della Sardegna si prepara ad affrontare la stagione estiva del 2023. Il risultato della ricerca condotta dal Centro Studi di CNA Sardegna presenta un quadro di luci ed ombre, in un momento in cui il settore dei viaggi e del turismo rappresenta uno dei pochi in grado di sostenere un'economia che è cronicamente in difficoltà in un contesto economico congiunturale estremamente incerto e rischioso. Dopo il periodo di ripresa del 2021, quest'anno si è verificato un forte calo delle opzioni disponibili per raggiungere l'isola dai principali aeroporti europei, e ciò si è accompagnato ad un significativo aumento delle tariffe. Questa situazione non ha sicuramente favorito la ripresa del turismo internazionale che, nonostante i dati positivi riguardanti il numero di presenze e gli arrivi nel 2022, è rimasto notevolmente al di sotto dei livelli pre-crisi sanitaria. Quest'anno, la riduzione dei costi sostenuti dalle compagnie aeree (come i carburanti e i servizi aeroportuali) ha contribuito a ridurre la spesa media necessaria per raggiungere l'isola, ma i prezzi dei biglietti rimangono elevati e il numero di voli continua a diminuire. (segue) (Rsc)