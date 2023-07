Turismo: ricerca Cna, la Sardegna si conferma leader nel Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto generale di calo del numero di voli, la Sardegna risulta essere una delle regioni più colpite in termini di riduzione dell'offerta. Tuttavia, non è solo il numero di voli a determinare la competitività dell'offerta, ma è anche necessario considerare i costi di viaggio. In questo caso, le indicazioni sono ambivalenti: da un lato, la Sardegna si conferma come una delle regioni in cui è meno costoso arrivare, con un costo medio di circa 1.100 euro andata e ritorno per un viaggio di una famiglia tipo composta da 4 persone proveniente dal centro-nord Europa durante il periodo intorno al Ferragosto (ovvero in alta stagione). Questo dato può essere confrontato con i 1.268 euro della Croazia e dell'Algarve, i 1.400 euro della Sicilia, i 1.600 euro della Corsica e i 1.900 euro di Creta. Solo le Baleari offrono prezzi migliori, con appena 788 euro. D'altra parte, vi è stato un macroscopico aumento delle tariffe aeree; ad esempio, nel 2021, considerando le stesse rotte, era sufficiente spendere 641 euro per arrivare e tornare dalla Sardegna, il che rappresenta quasi il doppio dell'incremento. (segue) (Rsc)