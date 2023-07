Turismo: ricerca Cna, la Sardegna si conferma leader nel Mediterraneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante notare che i prezzi dei biglietti sono aumentati ovunque, principalmente a causa dell'aumento dei costi del carburante legato alla crisi energetica che ha avuto inizio nel 2022. Tuttavia, la Sardegna è la destinazione che ha registrato l'aumento dei prezzi più elevato, con un aumento del 74 per cento rispetto al 2021. Ci sono anche note negative riguardanti il tempo medio di viaggio, che riflette la minore disponibilità di voli diretti dagli importanti aeroporti dell'Europa centrale verso l'isola. Nel 2023, il tempo medio di viaggio per raggiungere Alghero, Cagliari o Olbia è stato di circa 5 ore, oltre un'ora in più rispetto all'anno precedente. Tuttavia, questa durata rimane inferiore rispetto alle altre destinazioni. "Analizzando l'offerta aeroportuale in un momento di grande incertezza per l'economia nazionale ed europea, si ottengono indicazioni contrastanti", commentano Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della Cna Sardegna. "Nell'estate del 2023, l'isola dovrà affrontare un'offerta di trasporto aereo che si sta indebolendo rispetto ai suoi principali concorrenti naturali più virtuosi come le Baleari e la Croazia, in termini di numero di voli, tariffe e presenza di voli diretti. Tuttavia, i tempi e i costi, seppur in aumento, rimangono competitivi. Speriamo che la propensione al viaggio dei turisti europei non diminuisca in un contesto di inflazione che erode il potere d'acquisto e consuma i risparmi accumulati durante il periodo pandemico. Il rischio è che il settore turistico regionale possa subire un arresto dopo il promettente recupero delle presenze internazionali registrato nella scorsa stagione." (Rsc)