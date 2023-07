Imprese: Gudesi, al via intese Regione Governo per sostenere l'innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta lombarda, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha approvato sette nuovi accordi per l'innovazione che si vanno ad aggiungere ai precedenti 33 siglati dal 2021 a oggi; progetti in grado di stimolare complessivamente investimenti sul territorio regionale per circa 200 milioni di euro. "Regione - spiega l'assessore Guidesi - continua a sostenere il tessuto economico e produttivo lombardo. In questo caso, grazie alla proficua collaborazione con il Governo, incidiamo sulla capacità competitiva investendo su progettualità ad alto impatto tecnologico. Strategia che garantisce ricadute positive anche a livello occupazionale". (Com)