Ue: Johansson, Tunisia partner moltoimportante

- La Tunisia è un partner molto vicino all’Ue e siamo grati per la cooperazione esistente, che vorremmo rafforzare. Lo ha detto la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, parlando oggi a Lampedusa in conferenza stampa con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La commissaria ha spiegato di aver raggiunto nei mesi scorsi un buon accordo con il governo tunisino sulle politiche migratorie, aggiungendo che l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha fatto sapere che c’è crescente richiesta di ritorno nei Paesi di origine. Johansson ha poi citato lo sforzo con Europol e Eurojust contro i trafficanti di esseri umani.(Res)