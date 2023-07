Imprese: Valentini, Casa tecnologie emergenti di Roma esperienza da valorizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esperienze come la Casa delle tecnologie emergenti a Roma "vanno valorizzate. L'entusiasmo che si respira è contagioso". Lo ha detto Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy intervenendo al "Demo day" alla Casa delle tecnologie emergenti a Roma. Lo riferisce una nota dell'assessorato allo Sviluppo economico di Roma. "L'ultimo report Istat sul livello di innovazione delle imprese italiane fotografa una situazione complessa, con una contrazione delle attività innovative e degli investimenti - ha aggiunto -. Come ministero delle Imprese e del Made in Italy siamo consapevoli della necessità di invertire questo trend proseguendo e rafforzando gli strumenti a supporto della digitalizzazione delle imprese, in quanto leva determinante per accrescere il livello di competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali". (segue) (Rer)