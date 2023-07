Imprese: Valentini, Casa tecnologie emergenti di Roma esperienza da valorizzare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'innovazione possiamo tutelare il Made in Italy e le filiere di settore dai fenomeni di contraffazione, ottimizzare i processi produttivi, rafforzare il controllo di qualità dei prodotti, ottimizzare i sistemi di logistica e migliorare la sostenibilità energetica - ha proseguito -. Per questo è stato deciso un ulteriore stanziamento di 350 milioni per il potenziamento della rete di Centri per il trasferimento tecnologico. Sempre in questo ambito rientra il piano transizione 4.0, di cui oggi hanno beneficiato 150 mila imprese. Siamo determinati nel creare le premesse per fornire alle nostre imprese gli strumenti adatto a guidare le nostre aziende nella nuova dimensione della competitività digitale, in cui sono chiamate ad essere protagoniste di successo". (Rer)