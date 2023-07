Energia: Murano (Unem), Cina primo Paese per raffinazione a livello mondiale, in calo Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un fatto che il baricentro della raffinazione si sia ormai spostato verso Oriente, con la Cina che nel 2022 è diventata il primo Paese per capacità installata a livello mondiale, superando anche gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente di Unem, Gianni Murano, nel corso dell’Assemblea annuale 2023. “Negli ultimi 10 anni in Europa la capacità di raffinazione complessivamente si è ridotta di oltre il 18 per cento rispetto ad un aumento del 25 per cento in Estremo Oriente e Medio Oriente. La competitività del sistema di raffinazione è perciò un importante elemento di cui tener conto sia per la sicurezza degli approvvigionamenti, sia per la strategia comunitaria di decarbonizzazione a lungo termine”, ha aggiunto Murano, che ha evidenziato il “rischio di un potenziale inasprimento nelle forniture di prodotti raffinati a medio termine”. (Rin)