Pil: Urso, Italia guida la crescita europea

24 luglio 2021

- L'Italia guida la crescita europea. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo nel corso dell'Assemblea dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania). "Avevano previsto che l'Italia sarebbe stata in recessione, invece l'Italia non soltanto non è in recessione, ma in questo momento guida la crescita europea mentre gli altri grandi Paesi" del Continente "sono dietro di noi". L'Italia, ha sottolineato Urso, "in questi mesi è apparsa più affidabile, più resiliente, con il suo sistema sociale fatto anche di piccole e micro imprese, di filiere, di distretti, di economia reale".(Rin)