Ambiente: Piunti (Conou), 98 per cento olii minerali è riciclato, puntiamo su digitalizzazione

- Per quanto riguarda il riciclo degli olii minerali in Italia “noi siamo al 98 per cento, quindi è una circolarità completa” ora “dovremmo tenere il passo sulla digitalizzazione”. Lo ha detto il presidente del Consorzio nazionale degli oli minerali usati (Conou), Riccardo Piunti, in occasione della decima edizione dell’Ecoforum 2023, la conferenza nazionale sull’economia circolare, in corso a Roma. Gli italiani “stanno conoscendo sempre di più che cos’è l’economia circolare e la sua importanza. Forse tutto questo - ha spiegato - è figlio anche della loro attenzione al tema dell’ambiente, del clima e dello sfruttamento delle risorse perché hanno cominciato a sentire e vedere sulla loro pelle alcune delle conseguenze con eventi drammatici, ma anche con il tasso di inflazione che è sicuramente figlio di un problema climatico nella produzione di cibo in tutto il mondo. Agli italiani - ha aggiunto - dobbiamo continuare a raccontare che questo è importante perché loro ci credono, e ci daranno retta”. (segue) (Rin)