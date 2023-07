Ambiente: Piunti (Conou), 98 per cento olii minerali è riciclato, puntiamo su digitalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si deve andare avanti - ha proseguito - per cercare di raggiungere la circolarità sempre più alta ed elevata. Siamo a un livello di circolarità che possiamo dire totale e dovremmo tenerlo”. Per quanto riguarda il riciclo di olii minerali “noi siamo al 98 per cento, quindi è una circolarità completa nonostante l’evoluzione della tecnologia dei lubrificanti e l’avvento progressivo nel mercato dell’avvento di biolubrificati e prodotti chimici di origine vegetale. Dovremmo tenere il passo sulla digitalizzazione - ha sottolineato - perché questa è l’altra frontiera che sicuramente dovremmo affrontare e dobbiamo continuare a raccontare alle persone come funziona perché il successo dell’Italia oggi non è il successo di una persona ma di un sistema collettivo”. (Rin)