Indo-Pacifico: Xi a vertice Sco, garantire pace regionale è responsabilità comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) ha la responsabilità comune di tutelare la pace e la stabilità a lungo termine della regione. Lo ha detto il presidente della Cina, Xi Jinping, intervenendo in collegamento video al 22mo vertice dei leader della Sco, presieduto dal primo ministro dell'India, Narendra Modi. La Cina insiste nella risoluzione delle controversie e contraddizioni tra Paesi tramite il dialogo e la negoziazione, nonché nella promozione di una soluzione politica ai principali punti caldi regionali e internazionali, ha detto Xi, citato dall'agenzia di stampa "China News Service". Il presidente cinese ha inoltre invitato gli Stati membri della Sco a "procedere nella giusta direzione e a rafforzare la fiducia reciproca", nonché a rafforzare la cooperazione e l'apprendimento reciproco in seno all'organismo.(Cip)