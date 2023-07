Migranti: Johansson, accordo su Patto Ue è grande successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Patto europeo su migrazione e asilo è stato raggiunto un importante accordo ed è un grande successo che ci siano solo due Paesi contro tale proposta. Lo ha detto la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, parlando oggi a Lampedusa in conferenza stampa con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Johansson ha rilevato come sia normale che non ci sia una maggioranza unanime su temi così delicati, ricordando al contempo “ma la solidarietà lo è”. (Res)