Africa: alla Farnesina il secondo incontro fra Tajani e gli ambasciatori del continente (2)

- L’Africa è la priorità della Cooperazione Italiana, che nella sua azione presta particolare attenzione al nesso sicurezza, migrazioni e crescita per promuovere lo sviluppo sostenibile nel continente. Il tema sarà oggetto di confronto anche nel corso di questo incontro, con un focus particolare sulla sicurezza alimentare, una delle principali sfide della politica internazionale che sarà in cima all’agenda della Presidenza italiana del G7 nel 2024. L’evento costituirà infine l’occasione per ricordare ai capi missione la candidatura di Roma a Expo 2030, il cui tema “Persone e territori: rigenerazione, inclusione e innovazione”, riflette i valori fondanti alla base delle relazioni tra Italia e Africa, ma rappresenta anche un’opportunità di cooperazione e partnership nei settori della transizione energetica e digitale. (Com)