Taiwan: forze armate hanno condotto un addestramento nella contea meridionale di Pingtung

- Le forze armate di Taiwan hanno condotto ieri un addestramento di routine presso la base militare di Jialutung, nella contea meridionale di Pingtung. Alle manovre hanno partecipato vari reparti, tra cui la 542ma e 564ma brigata corazzata dell'esercito, la 269ma e 234ma brigata di fanteria meccanizzata e il comando per la Difesa di Hudadong. Le esercitazioni a fuoco vivo hanno avuto lo scopo di testare la prontezza al combattimento delle truppe nell’eventualità di un’offensiva da parte della Cina, che considera Taiwan come parte inalienabile del suo territorio. Jialutung è infatti considerata una potenziale spiaggia di sbarco in caso d’invasione. (Cip)