Taiwan: elezioni presidenziali, candidato Kuomintang promette riduzione leva obbligatoria

- Il candidato del partito Kuomintang (Kmt) alle elezioni presidenziali del 2024, Hou Yu-ih, ha annunciato che ridurrà la leva militare obbligatoria da un anno a quattro mesi in caso di vittoria. In un’intervista concessa all’emittente “Tvbs”, il candidato dell’opposizione a Taipei si è soffermato sulle tensioni con la Cina nello Stretto e sulla risposta del Partito progressista democratico (Ppd) al governo. Hou ha definito “pericolose” le interazioni tra Pechino e Taipei sotto l’attuale amministrazione, che “non ha avuto scelta” se non estendere il servizio militare obbligatorio a un anno a partire dal 2024. La leva militare di quattro mesi è stata introdotta a Taiwan nel 2013 per le reclute nate a partire dal primo gennaio 1994. (Cip)