Russia: ambasciata a Washington, servizi speciali Usa vogliono "reclutare" nostri diplomatici

- I servizi speciali statunitensi ricorrono a "provocazioni" al fine di "reclutare" i diplomatici russi. Lo si legge in un messaggio dell'ambasciata della Federazione Russa a Washington pubblicata su Telegram. "Contro di noi vengono utilizzati tutti i mezzi: dai telefoni cellulari alle provocazioni durante la risoluzione di problemi domestici personali. Non è ancora chiaro ai funzionari locali che non ci sono traditori tra noi? Seguiamo rigorosamente le leggi statunitensi e difendiamo gli interessi nazionali della Russia, cercando di impedire ai russofobi di abbattere completamente i legami russo-statunitensi", si legge nel messaggio della missione diplomatica. L’ambasciata russa ha esortato "i giornalisti che si considerano specialisti nel campo delle relazioni internazionali" a "occuparsi dei loro affari" e ad abbandonare "l'adempimento degli ordini politici". (Rum)