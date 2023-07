Usa-Cina: Yellen ha avuto colloquio “franco e produttivo” con ambasciatore Xie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha incontrato ieri a Washington l’ambasciatore cinese, Xie Feng, con il quale ha avuto un colloquio “franco e produttivo” sui rapporti bilaterali e su questioni internazionali. Lo riferisce il dipartimento del Tesoro in una nota, diramata prima della visita che Yellen effettuerà in Cina dal 6 al 9 luglio prossimi. Stando al resoconto della stampa cinese, Xie ha ribadito che “la Cina considera e gestisce da sempre le relazioni con gli Usa sulla base del rispetto reciproco, di coesistenza pacifica e di cooperazione vantaggiosa per tutti”, auspicando la collaborazione delle controparti statunitensi per riportare le relazioni bilaterali “sulla giusta traiettoria”. Pechino e Washington, inoltre, “dovrebbero intraprendere iniziative per eliminare le ingerenze esterne, gestire le divergenze e rafforzare il dialogo e la cooperazione con sincerità”, ha aggiunto il diplomatico cinese. (Was)