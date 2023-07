Spagna: Enel smentisce notizie di stampa su volontà di cedere Endesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce delle informazioni pubblicate dal quotidiano "El Confidencial", Enel ha smentito in un comunicato la volontà di cedere la sue partecipazioni nelle società energetica spagnola Endesa, definendole "voci totalmente infondate". "Enel non ha intenzione di vendere le sue partecipazioni in Endesa, né ora né in futuro, in quanto la società è un asset fondamentale per la sua strategia, e informa che non ci sono discussioni su questo argomento. Non c'è mai stato alcun incontro tra i dirigenti di Enel e Repsol, né con Borja Prado. Queste false notizie rischiano di avere effetti distorsivi sull'andamento del mercato azionario", ha spiegato la società. (Spm)