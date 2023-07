G20: Mumbai ospita la riunione dei ministri della Ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mumbai ospita oggi e domani (4-5 luglio) il vertice dell’iniziativa Research and Innovation Initiative Gathering (Riig) e la riunione dei ministri della Ricerca del G20, sotto la presidenza dell’India. Lo riferisce un comunicato del governo indiano. Sono attesi 107 delegati di Stati membri, Paesi ospiti e organizzazioni internazionali. Il summit Riig si tiene oggi sul tema “Ricerca e innovazione per una società equa”; è l’appuntamento conclusivo, dopo l’incontro introduttivo di Calcutta e quattro conferenze tematiche: a Ranchi sui materiali per l’energia sostenibile, a Dibrugarh sulla bioeconomia circolare, a Dharamshala sulle innovazioni ecologiche per la transizione energetica e a Diu sull’economia blu sostenibile. I ministri della Ricerca discuteranno e adotteranno una dichiarazione ministeriale, che segnerà il culmine del percorso di lavoro. Il 6 luglio per i partecipanti è prevista anche una visita all’Istituto indiano di tecnologia (Iit) di Mumbai. (segue) (Inn)