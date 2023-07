Corea del Sud-Italia: Jaeseung (Kaist), Metaverso, sempre più accessibile, necessaria attenzione ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Metaverso sta diventando una realtà sempre più accessibile, e questo implica che siano oggi sempre più i giovani che vi si interfacciano. Lo ha dichiarato Jaeseung Jeong, professore di Ingegneria Biologica e Cerebrale presso l’Istituto avanzato di scienza e tecnologia della Corea (Kaist), durante il seminario “Metaverse RenAissance. Perspectives and developments in Italy and Korea” in corso alla Korea University di Seul. "Gli ultimi dati ci dicono che oltre il 70 per cento degli studenti in età di scuola elementare ha avuto almeno un contatto col Metaverso. Questa è sicuramente una grandissima opportunità da vari punti di vista - come ad esempio quello dell’educazione - ma ci richiede di agire con grande consapevolezza e attenzione", ha spiegato il professore. "Mentre gli adulti si affacciano a queste nuove tecnologie nel momento in cui la loro intelligienza sociale è già pienamente formata, i giovani devono invece ancora imparare a interagire con gli altri esseri umani e, soprattutto, a empatizzare". E' dunque essenziale, secondo Jaeseung, "disegnare queste piattaforme digitali perché possano rispondere meglio alle necessità di queste generazioni, che sono il futuro del Metaverso". (segue) (Git)