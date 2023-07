Marocco: registrata crescita economica del 3,5 per cento durante il primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Marocco è cresciuta del 3,5 per cento nel primo trimestre del 2023, in aumento rispetto allo 0,5 per cento registrato durante lo stesso periodo del 2022. Lo ha reso noto l'Alto commissariato per la pianificazione in una nota sulla situazione economica nazionale nel primo trimestre del 2023, affermando che "le attività non agricole hanno registrato un aumento del 3,2 per cento, mentre l'attività agricola del 6,9 per cento". La stessa fonte ha evidenziato che la domanda estera ha costituito un motore per la crescita economica in un contesto caratterizzato da un forte aumento dell'inflazione e da un miglioramento della capacità di finanziare l'economia nazionale. (Mar)