Serbia: sindaco di Belgrado firma memorandum con azienda cinese per costruire un nuovo tunnel

- Il sindaco della capitale serba Belgrado Aleksandar Sapic ha firmato un memorandum d'intesa con la società di costruzione Power China International Group Limited per il progetto di costruzione di un tunnel di collegamento da via Karadjordjeva a Dunavska Padina, con strade di accesso, aree a parco e infrastrutture, del valore di circa 150 milioni di euro. Secondo il sindaco il progetto "cambierà completamente l'immagine del traffico della capitale". Lo riporta la stampa locale. "Abbiamo deciso di unire il progetto del tunnel e la costruzione del nuovo ponte sul fiume Sava. Costruendo un ponte e un tunnel, collegheremo le due parti più distanti della città, motivo per cui abbiamo chiamato questo progetto la piccola metropolitana", ha detto Sapic aggiungendo che a progetto finito "l'inquinamento si ridurrà di circa il 13 per cento". I lavori dovrebbero iniziare tra circa un anno e terminare dopo due. L'ambasciatore cinese in Serbia, Chen Bo, presente alla firma, ha sottolineato che questo progetto è molto importante per alleggerire il traffico nel centro di Belgrado. "La Serbia è stata recentemente scelta come ospite della mostra 'Expo 2027', e svilupperà sicuramente le infrastrutture per questa occasione, le quali apriranno nuove opportunità per la nostra futura cooperazione. Le aziende cinesi hanno molte esperienze quando si tratta di costruire infrastrutture", ha sottolineato Chen Bo. (Seb)