Sardegna: Gal Ogliastra, la destinazione turistica diventa green e punta su sostenibilità (2)

- “E’ importante individuare specifici indicatori – dice il tecnico del GAL responsabile del progetto Annalisa Tosciri - in grado di evidenziare le relazioni di causa – effetto tra il fenomeno turistico e l’economia, l’ambiente e la società. Gli indicatori individuati dovranno offrire spunti concreti sia per la modifica delle situazioni di insostenibilità che per la definizione di azioni specifiche per lo sviluppo futuro della destinazione. “ L’Ogliastra ha la necessità di gestire il turismo in modo sostenibile, - conclude il presidente del GAL Vitale Pili – dobbiamo riconoscere i nostri limiti ma anche le capacità delle risorse turistiche e promuovere uno sviluppo che, da un lato, può ottimizzare i benefici economici, ambientali e socioculturali immediati e, dall’altro, garantire il futuro a lungo termine del settore, tenendo in considerazione la qualità dei prodotti e dei servizi, la responsabilità sociale e ambientale, le risorse naturali e la diversità del patrimonio culturale e delle identità locali”. Nei prossimi giorni il GAL attraverso Vivilitalia procederà nell’attività di indagine per ascoltare i soggetti pubblici e privati del territorio nelle proprie azioni e interventi di sostenibilità e circolarità. L’indagine sarà utile per individuare i punti di forza e di debolezza e al contempo le sfide e le opportunità che l’Ogliastra offre in termini di turismo sostenibile. (Rsc)