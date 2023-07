Credito: Intesa Sanpaolo-Adepp, accordo per credito agevolato a favore dei liberi professionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo accordo rinnova la costante azione del nostro Gruppo a supporto delle varie categorie dei professionisti, una quota consistente e strategica nell’economia italiana. Grazie ad Adepp e alle Casse di Previdenza associate, da oggi, insieme a Intesa Sanpaolo, 1,6 milioni di lavoratori professionisti saranno accompagnati nelle proprie scelte finanziarie, commenta Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Un sodalizio, unico in Italia, che può contare anche sui vantaggi dell’utilizzo della nuova sezione speciale del Fondo di Garanzia per le Pmi, con formule e risorse che agevolano l’accesso al credito per coloro che investono nella propria attività professionale, contribuendo a generare valore per la collettività”. Alberto Oliveti, Presidente di Adepp sottolinea: "Il lavoro professionale è sempre di più al centro delle nostre politiche di welfare che hanno come obiettivo l’ingresso anticipato nel mercato del lavoro, sostenendo l’iscritto sia nell’affrontare la possibile discontinuità della carriera e il conseguente calo del reddito sia nelle sfide dettate dai cambiamenti in atto. E per farlo dobbiamo dare al libero professionista la possibilità di accedere a quel credito necessario per ampliare o rafforzare la propria attività professionale. Aderire al Fondo di garanzia è in linea con la nostra mission. Da sempre abbiamo affermato che i nostri investimenti dovessero avere principalmente una ricaduta sul lavoro e sull’area professionale e questo progetto va in quella direzione. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti grazie all’accordo di collaborazione stipulato con Intesa Sanpaolo, la quale metterà a disposizione degli iscritti alle Casse di previdenza aderenti ad AdEPP un plafond di 1 miliardo di euro. All’Associazione che presiedo il compito di comunicare e divulgare l’opportunità offerta, i prodotti e i servizi a loro dedicati”. (Com)