Honduras-Cina: via a negoziato per accordo di libero commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Honduras hanno dato il via ai negoziati per un trattato di libero commercio, ultima delle iniziative lanciate dalla riapertura dei rapporti bilaterali. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia onduregno parlando di un "giorno storico". Il negoziato, lanciato in videoconferenza con il ministro del Commercio cinese, Wang Wentao, sarà sviluppato nei prossimi giorni. Il ministro degli Esteri dell'Honduras, Eduardo Reina, ha infatti reso noto l'arrivo a Tegucigalpa di una delegazione del ministero cinese, dal 6 all'8 luglio. Il 26 marzo, la presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, annunciava la riapertura dei rapporti con Pechino riconoscendo “l’esistenza di una sola Cina al mondo”, e mettendo fine a quelli con Taiwan isola riconosciuta ora "parte inseparabile del territorio cinese”. Una relazione confermata dalla visita ufficiale che Castro ha compiuto a giugno nel Paese asiatico. (segue) (Mec)